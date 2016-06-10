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    Аллегри рад возвращению «Пескары» в Серию А

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил «Пескару», за которую он выступал с 1991 по 1993 год и с 1998 по 2000 год, с возвращением в Серию А. В четверг команда Массимо Оддо оформила повышение в классе.

    «В «Пескаре» я играл свой первый сезон в Серии А. Добро пожаловать обратно «дельфины», и поздравляю Массимо Оддо!» – говорится в сообщении Аллегри.

    Источник: Twitter

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    10.06.2016 09:15
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    Комментарии (2)
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    acer2003
    1465542750
    Молодец, не забывает свои "корни".
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    ologreds
    1694995408
    numo470809
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