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    Мутко: «Включение Косово и Гибралтара в отбор ЧМ-2018 несет для нас ряд проблем. Будем разбираться»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал включение сборных Косово и Гибралтара в отборочные группы квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года. Косовары и гибралтарцы попали в группы I и H соответственно.

    Сборная России по этой причине не сможет проводить товарищеские матчи с командами из группы H, как предполагалось ранее.

    «Это было ожидаемо. Для нас это несет ряд проблем. Европейские команды заняты, у них календарь. В эти дни с ними будет сложно играть, все расписано. Следующий момент – это централизованные коммерческое права. Будем разбираться вместе с УЕФА. Пока они нас заверили, что у нас будет поддержка. Будем вместе решать, что делать», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 22:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 9 июня 2016, 22:28

      Захотел Виталик на трон- пусть теперь разгребает. Колосков со своими связями в УЕФА влет все проблемы разруливал.

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