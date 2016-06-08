Слуцкий: «Мечтать о результате непозволительно»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о подготовке, которая его команда ведет к стартовому матчу Евро-2016. Он также поделился своим взглядом на будущее в сборной России и ЦСКА.

«Мы проделали серьезную работу с целью максимально качественно в функциональном плане подготовиться к турниру. Ради этого даже жертвовали определенными другими элементами подготовки. Сказать, что в итоге будет, пока очень сложно, поскольку для нас это практически новый опыт, но мы надеемся, что с формой все будет в порядке.

В первые 60 минут матча с Сербией ни одного по-настоящему опасного момента у наших ворот не было создано. В принципе, с оборонительными действиями в этом промежутке времени мы справлялись. Какие-то моменты у сербов начали возникать только в концовке встречи, тогда как в поединке против Чехии опасность появлялась постоянно. В этом плане есть положительная динамика. Но важно именно то, как команда будет выглядеть в официальных матчах

Англичан мы будем изучать два дня: 9 и 10 июня. А сейчас нам важно понять собственные игровые принципы, учитывая, что осенние наработки сейчас уже не совсем эффективны. На матч с англичанами выставим тот состав, который мы сочтем оптимальным именно на этот конкретный день. Нельзя говорить, что именно с англичанами будет один состав, с другими соперниками – другой. Дзюба, Смолов и Кокорин – это тройка игроков, которые могут и индивидуально решить эпизод, и хорошо взаимодействуют друг с другом. И, наверное, на текущий момент они являются индивидуально самыми сильными футболистами в группе атаки в национальной сборной.

У нас есть варианты, как мы можем потенциально усилить игру в атаке, если потребуется, как можно перестроить оборону. Но заранее иметь план «Б» очень сложно, потому что надо понимать, как развивается матч, какие зоны можно вскрыть или перекрыть. То есть многое будет зависеть от развития матчей.

Мечтать о результате не хотел бы, потому что это непозволительно. Хочу, чтобы сборная играла в тот футбол, который бы запомнился нашим болельщикам. Надеюсь, если кто-то когда-то вспомнит Евро-2016, то скажет, что игра сборной была очень эмоциональной, смелой, агрессивной, запоминающейся. Меня бы это более чем устроило.

Мы сейчас меняем тактический рисунок, учитывая травмы основных футболистов. Сейчас не хотел бы говорить, на что именно будем делать ставку, за счет чего хотим добывать результат. Понятно, что происходит некоторое переформатирование команды, пытаемся играть в несколько иной манере, нежели это было в весенних отборочных матчах. У нас просто нет многих ребят, которые определяли игру сборной. Но я надеюсь, что товарищеских матчей и тренировочного сбора будет достаточно для того, чтобы наша команда предстала в ином виде.

Перестройка сборной – это непростая задача. Когда ты работаешь в клубе, у тебя много времени, есть предсезонные сборы, можно просчитать все варианты, которые вдруг у тебя не получатся. Когда речь идет о сборной, то игроки выпадают тогда, когда ты не работаешь с командой. Поэтому здесь намного сложнее, и предусмотреть такое количество вариантов невозможно чисто физически

Неопределенность с моим будущим меня никак не отвлекает. На данный момент нахожусь в составе национальной команды, а футболисты ЦСКА ушли в отпуск. Меня ничто не может отвлекать от работы в сборной. Что касается вопроса о том, где я буду работать дальше, то он не ко мне, потому что все мои юридические договоренности с РФС спланированы до 11 июля», – рассказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Первый матч на Евро-2016 сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.