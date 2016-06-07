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    Карвахаль: «Моуринью был довольно скользким человеком»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился воспоминаниями о работе под руководством Жозе Моуринью.

    «Я чувствовал, что полностью готов играть за первую команду, но тренер – Моуринью в данном случае – имел другие планы.

    Моуринью был довольно скользким. Он сказал, что я должен провести еще один сезон в любом другом клубе. Но если бы я плохо играл в «Байере», он сказал бы, что я недостаточно хорош для «Реала». Если бы я достиг успеха в Леверкузене, то был бы хорошим игроком, в противном случае стал бы плохим.

    Я предпочел попробовать себя в другом чемпионате, а не оставаться в «Кастилье». Я покинул Мадрид с ясным намерением вернуться. Так все и вышло», – сказал Карвахаль.

    Источник: Goal.com

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    07.06.2016 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 июня 2016, 23:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карвахаль...не благодарный казбек...тебя смотивировали а ты плачешься как тузик

      -4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > тигрик 7 июня 2016, 23:39

      Кто его смонтировал? Не Моур же...

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