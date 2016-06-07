Глушаков: «Сборная России должна начать Евро-2016 с победы»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что еще не знает, заменит ли он в составе национальной команды травмировавшегося Игоря Денисова. Также игрок отметил, что россияне обязаны одержать победу в стартовом матче на Евро-2016 против Англии.

«Вы уверены, что я выйду вместо Денисова? А вот я не уверен. После сегодняшней теории спросите у тренера.

Нам будет легче играть с Англией, чем со Словакией или Уэльсом. Мы должны начать турнир с победы. Широков же сказал: стартовали с поражения от Чехии, потом ничья с Сербией, дальше – победа!», – сказал Глушаков.