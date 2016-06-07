Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цена самого дешевого VIP-билета на ЧМ-2018 составляет 850 долларов

    В продаже появились самые дорогие билеты на матчи ЧМ-2018 в России. Сообщается, что уже был приобретен один пакет на сумму 2,1 миллиона долларов.

    Некоторое количество билетов реализуется в виде пакетов «Большая тройка», которые состоят из лучших мест на 19 матчей в Москве и Санкт-Петербурге, куда входят матч-открытие, оба полуфинала и финал. Цена самого дорогого пакета составляет около 2,8 миллиона долларов. Уже были куплены пакеты стоимостью 1,4 миллиона, 1,8 миллиона, 1,9 миллиона и 2,1 миллиона долларов.

    Самый дешевый VIP-билет можно приобрести за 850 долларов минимум. Он включает в себя возможность посетить один матч, а также гостиничный сервис, питание и напитки, памятный подарок, телетрансляции, парковку.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14-го июня по 15-е июля в 11-ти городах России.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 28 июня 2016, 18:25

      Интересно, сколько же будет стоить билет например в Саранске, на матч каких нибуть любителей из Океании.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 27 июня 2016, 15:28

      До сих пор думаю, что доллар 30 рублей )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 22 июня 2016, 21:52

      850 евро ну ну...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 10 июня 2016, 14:06

      Ёбнуться можно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 7 июня 2016, 19:29

      Блин, малость не хватает месячной зарплаты на вип билет, баксов 150)))
      Да и вообще нах .. не нужен ваш билет такой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 7 июня 2016, 18:31

      Сколько будет стоить бюджетный билет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 июня 2016, 16:58

      Всего ни чего...денек на заводе поработать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      чепушило > алекс88 7 июня 2016, 21:15

      Где такие заводы, мне месяца полтора надо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11