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  • Безуглов: «Слуцкий, как и Капелло, разрешает игрокам сборной России выпить пива после матча»

Безуглов: «Слуцкий, как и Капелло, разрешает игрокам сборной России выпить пива после матча»

7 июня 2016, 14:56
3

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, из чего состоит рацион футболистов национальной команды, а также отметил, что наставник Леонид Слуцкий, так же как и его предшественник Фабио Капелло, разрешает игрокам порадовать себя бокалом пива или вина после матчей.

– Что готовят для тренерского штаба такого, что обычно нельзя футболистам?

– Наш повар может угостить тортами: «Медовиком», «Наполеоном», но футболистам их точно нельзя на предыгровых сборах.

– Пиво или вино после матча разрешено?

– После игр бокал вина или пиво не запрещал ни Фабио Капелло, ни Леонид Слуцкий. Причем независимо от исхода. Однако некоторые даже после матчей предпочитают соки и обычную воду.

– Есть ли у кого-то из сборников личные предпочтения?

– Конечно, и мы стараемся их учитывать. Кто-то обязательно ест говяжьи стейки в предыгровой день, а Володе Быстрову очень нравилась гречка с крольчатиной. Это блюдо есть в меню – и мясо диетическое, и крупа полезная. Каких-то совсем уж изысков не было. Если просят приготовить определенное блюдо, то без проблем. Например, Саша Анюков однажды карпаччо попросил, и в обед оно уже было на столе.

– Сколько килокалорий в среднем потребляет игрок сборной в день?

– В первые семь дней, при пиковых нагрузках – порядка 5000-5500. При стандартных нагрузках – 3500-4000. Организм обычного человека «съедает» 2400. Но ни у кого в сборной проблем с лишним весом или повышенным процентом жира нет. Весь рацион сборной здоровый и соответствует критериям спортивного питания.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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tier.tnd
1465304169
Пивка долбануть нормально! Че! )))
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Inks
1465306411
будто в этом есть что-то сверхъестественное
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chegaev88
1465319857
Надо и перед игрой водочки для обводочки и пивка для рывка.
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