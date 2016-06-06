Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» готов продать Уолкотта, Гиббса и Окслэд-Чэмберлена

    Руководство «Арсенала» во время летнего трансферного окна планирует продать защитника Кирана Гиббса и нападающих Тео Уолкотта и Алекса Окслэд-Чэмберлена. Сообщается, что данный шаг вызван тем, что клуб хочет покрыть расходы на покупку других футболистов. Напомним, ряды «канониров» уже пополнил полузащитник Гранит Джака. Кроме того, ведутся переговоры с нападающим Джейми Варди.

    По данным Transfermarkt, стоимость Уолкотта составляет 25 миллионов евро, Гиббса – 13, Окслэд-Чэмберлена – 20.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2016 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      palik 6 июня 2016, 15:38

      Всё пропало всё пропало ... три магнитофона отечественных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 июня 2016, 14:53

      Если так, то может на их место крутые игроки придут??? А то я совсем не понимаю политику клуба....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 июня 2016, 13:37

      Гиббса не знаю... ну те двое атаку хорошо разгоняют

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11