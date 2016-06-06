Дзюба: «Времени раскачиваться уже нет»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после ничьей в товарищеском матче с Сербией отметил, что национальная команда играет в медленном ритме.

«Мы очень медленно играем. В те моменты, в которые мы должны быстрее проводить атаки, мы как-то очень размеренно все делаем. Пока что я надеюсь, что это связано с определенной усталостью. Одно дело – бегать и тренироваться, другое – ловить ритм. Я думаю, что уже пора это делать. Времени раскачиваться больше нет», – заявил Дзюба.

Напомним, что первый матч группового этапа Евро-2016 сборная России проведет 11 июня против команды Англии.