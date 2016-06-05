Конте: «У сборной Италии самая сложная группа на Евро-2016»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился своими ожиданиями от выступлений команды на Евро-2016.

«Нам досталась самая сложная группа. У бельгийцев запасные выходили бы в основном составе любой другой сборной. Так что на будет очень сложно. Тем более Бельгия обыграла нас в ноябре.

С Швецией тоже будет нелегко. Команда уверенно действует в обороне, а еще у нее есть футболист, который способен сыграть решающую роль. Ибрагимович – это источник вдохновения шведов.

Ирландцы в отборе отобрали очки у Германии, что говорит само за себя. Они очень хороши в физике, любят длинные забросы. Это классика британского футбола», – заявил Конте.