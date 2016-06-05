Руни: «Игра с Россией очень важна»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни с нетерпением ждет первого матча группового этапа Евро-2016, в котором его команда сыграет с командой России. Встреча состоится 11 июня.



«Первая игра очень важна и очень важно начать крупный турнир с победы. Никто не хочет уступать, но если нам все же удастся одержать победу, то это будет огромным плюсом. Игра с Россией очень важна и мы должны хорошо подготовиться к этой встрече. Парни уже не могут сдерживаться и хотят сыграть первый матч как можно скорее», — сказал форвард