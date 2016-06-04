Мората может сменить «Ювентус» на «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората привлек к себе внимание мадридского «Атлетико».

«Матрасники» готовы летом приобрести форварда, чтобы таким образом удержать в команде главного тренера Диего Симеоне.

Отметим, что на нападающего также претендует и «Реал», который имеет приоритетное право выкупа футболиста.

В минувшего сезоне Серии А Мората провел 33 матча и забил в них семь мячей, а также отдал семь результативных передач.