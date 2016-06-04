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    Мората может сменить «Ювентус» на «Атлетико»

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората привлек к себе внимание мадридского «Атлетико».

    «Матрасники» готовы летом приобрести форварда, чтобы таким образом удержать в команде главного тренера Диего Симеоне.

    Отметим, что на нападающего также претендует и «Реал», который имеет приоритетное право выкупа футболиста.

    В минувшего сезоне Серии А Мората провел 33 матча и забил в них семь мячей, а также отдал семь результативных передач.

    Источник: Marca

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    04.06.2016 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 4 июня 2016, 18:06

      Атлетико и так незабивная команда, а ещё Морату хотят засушить своей манерой.

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2016, 15:49

      Какой смысл на понижение идти, да еще и в такой гнилой коллектив?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 4 июня 2016, 15:26

      Вот это будет имба... Четкий трансфер для матрасников

      4
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