Слуцкий: «Англия – один из фаворитов Евро»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает сборную Англии одним из фаворитов предстоящего Евро-2016. Об этом наставник заявил после товарищеского матча Англия – Португалия (1:0).

– Вы впечатлены сборной Англии? Или просто получили информацию?

– Понятно, что эта сборная – одна из фаворитов Euro-2016. Понятно, что у нее шикарный выбор исполнителей, особенно в группе атаки. Когда у нее люди уровня Стерлинга, Лалланы, Старриджа выходят на замены, уровень игроков очень высок. Но оценки – очень спокойные. Меня сейчас гораздо больше волнует вопрос, чтобы мы подошли в оптимальном состоянии.

– В британской прессе очень большие опасения вызывает их опорная зона. Там играет Дайер, который до этого сезона играл в обороне, и Алли, которого год назад вообще еще никто не знал. Как думаете, неопытность этих игроков «Тоттенхэма» в этой позиции может стать для них проблемой?

– Кто-то говорит, что игроки сборной Англии молоды, и это большой плюс, потому что на них не давит предыдущий неудачный опыт. Кто-то, наоборот, – что это минус, поскольку у них нет опыта игры на таких форумах. Логическую базу можно подвести под что угодно. И, скорее всего, она и будет подводиться под результат.