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    «Барселона» заинтересована в покупке Блинда

    Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Дейли Блинд может перейти в «Барселону».

    В переходе Блинда из «Аякса» в «МЮ» был заинтересован бывший главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал, а сейчас, когда клуб возглавил Жозе Моуринью, защитник не уверен, что он нужен новому тренеру.

    «Барселона» заинтересована в переходе универсального 26-летнего защитника, так как клуб покинул Дани Алвес и каталонцы не смогли приобрести защитника «ПСЖ» Маркиньоса. Сумма возможной сделки не оглашается.

    В минувшем сезоне Блинд провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.

    Источник: BBC

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    03.06.2016 01:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      киришанин 3 июня 2016, 10:12

      Никогда не забуду пас Блинда на ход Роббену на ЧМ-2014-это был шедевр))

      1
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 3 июня 2016, 09:08

      Не понятно, а при чем тут Алвес)) Блинд ну никак не замена ему )

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