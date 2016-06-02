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    Гиггз может покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз собирается покинуть клуб, в котором он провел более 20 лет. В последних двух сезонах он исполнял обязанности помощника главного тренера.

    Как сообщается, Гиггз разочарован тем, что после увольнения наставника Луи ван Гаала, руководство манкунианцев проигнорировало его кандидатуру. 42-летний валлиец желает попробовать себя в роли главного тренера.

    Шансов остаться в клубе практически нет, так как Гиггз не видит себя в тренерском штабе Моуринью.

    Напомним, что через несколько дней после победы в Кубке Англии руководство «Манчестер Юнайтед» уволило Луи ван Гаала, после чего клуб возглавил Жозе Моуриньо.

    Источник: BBC

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    02.06.2016 23:12
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