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    Комитет по этике ФИФА не проводит формального расследования в отношении Инфантино

    Комитет по этике ФИФА не начинал официального расследования в отношении президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщил представитель Комитета, чье имя не называется.

    «Мы не можем раскрывать информацию о том, начинали ли мы процедуру предварительного расследования в отношении физического лица.

    Однако хотим подчеркнуть, что в отношении Джанни Инфантино мы не проводим никаких формальных расследований», – сказал представитель организации.

    Ранее сообщалось, что Инфантино может быть отстранен от должности на три месяца из-за того, что приказал удались запись заседания совета ФИФА.

    Источник: Skysports

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    02.06.2016 22:38
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