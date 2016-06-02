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    Немецкий клуб «Рот-Вайсс» предлагает Ибрагимовичу стать монархом

    Клуб одного из низших немецких дивизионов «Рот-Вайсс Оберхаузен» готов предложить контракт звезде «ПСЖ» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу. Учитывая, что немцы вряд ли смогут предложить шведу достойную денежную компенсацию, они решили сделать упор на другом.

    Они готовы включить в договор несколько довольно необычных пунктов. Например, «Рот-Вайсс» предлагает Златану символические ключи от города и его главной изюминки – Эбертбада, в котором проводятся основные культурные мероприятия. Предлагается возможность заполнить здания водой, если футболист захочет там поплавать.

    В случае подписания контракта, бывший игрок «ПСЖ» сможет стать королем города, если попросит установить там монархию. Если Ибрагимович примет предложение, то местный производитель пива готов переименовать один из своих сортов напитка в Ibrahimovic Pilsener, а сорт сосисок – в Schweden-Happen.

    Источник: Twitter

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    02.06.2016 12:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 июня 2016, 17:00

      Ключи-символические,монархию конституция Германии запрещает. Только пиво и сосиски с именем,да и то не факт.Насчёт воды не понял))

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > андрей андреев 2 июня 2016, 17:24

      Про воду: Если Ибра захочет искупаться, то Эбертбад будет снова наполнен водой и предоставлен Ибре для купания!

      Довольно реалистично!)

      0
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      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 2 июня 2016, 16:20

      весело

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 2 июня 2016, 14:44

      Пусть соглашается, смеху будет))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 2 июня 2016, 14:06

      Мир сошел с ума...

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 июня 2016, 14:00

      Отпад!!!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 июня 2016, 13:51

      АХАХ)))))Крутая новость)

      2
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      Рейтинг: +84

      MU_Fan#1 > Pro100Kid 2 июня 2016, 15:21

      Не новость крутая, а слух...))

      0
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      Рейтинг: +6

      Gabib 2 июня 2016, 13:46

      Монарх Ибра?? Ха, круто!! То, что ему и нужно!! Даёшь короля, Златан!)))

      0
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      Рейтинг: +141

      erofey83 2 июня 2016, 13:29

      Через год Златко может и согласиться) 18 метровый памятник на главной площади ускорил бы процесс))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 июня 2016, 12:57

      Пусть немцы берут выше...если согласится, заменит Меркель на посту.

      5
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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 2 июня 2016, 12:54

      Куда мир катится!!

      -2
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