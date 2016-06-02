Сборная России опустилась на 29-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 27-го на 29-е место в рейтинге ФИФА. Напомним, что вчера подопечные Леонида Слуцкого в рамках товарищеского матча потерпели поражение от команды Чехии (1:2).

Стоит отметить, что в данном рейтинге россияне располагаются ниже всех своих конкурентов по групповому этапу Евро-2016.

1 (1). Аргентина, 1503 очка

2 (2). Бельгия, 1384 очка

3 (4). Колумбия, 1328 очков

4 (5). Германия, 1310 очков

5 (3). Чили, 1293 очка

6 (6). Испания, 1267 очков

7 (7). Бразилия, 1257 очков

8 (8). Португалия, 1181 очко

9 (9). Уругвай, 1150 очков

10 (11). Австрия, 1077 очков

11 (10). Англия, 1059 очков…

24 (32). Словакия, 852 очка…

26 (24). Уэльс, 846 очков…

29 (27). Россия, 828 очков.