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Сборная России опустилась на 29-е место в рейтинге ФИФА

2 июня 2016, 11:44
15

Сборная России опустилась с 27-го на 29-е место в рейтинге ФИФА. Напомним, что вчера подопечные Леонида Слуцкого в рамках товарищеского матча потерпели поражение от команды Чехии (1:2).

Стоит отметить, что в данном рейтинге россияне располагаются ниже всех своих конкурентов по групповому этапу Евро-2016.

1 (1). Аргентина, 1503 очка

2 (2). Бельгия, 1384 очка

3 (4). Колумбия, 1328 очков

4 (5). Германия, 1310 очков

5 (3). Чили, 1293 очка

6 (6). Испания, 1267 очков

7 (7). Бразилия, 1257 очков

8 (8). Португалия, 1181 очко

9 (9). Уругвай, 1150 очков

10 (11). Австрия, 1077 очков

11 (10). Англия, 1059 очков…

24 (32). Словакия, 852 очка…

26 (24). Уэльс, 846 очков…

29 (27). Россия, 828 очков.

Источник: ФИФА
Чемпионат Европы Весь мир Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Simbirsk
1464857540
По делу... Если будут играть так, как вчера с чехами, то ловить на Евро нам нечего((
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чепушило
1464859307
Слуцкого гнать надо,Жиркова не взял, со Смольнтковым и защита и атака по флангам, тренер пешка
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sidul1
1464859561
пешком в футбол играют,и с допингом прижали
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алекс88
1464860083
Меня смущают португальцы....каким раком они в 10 если играют не лучше наших
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1464860792
а Украина поднялась на 19ое место)))
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pegas1276
1464861004
ну пипец, дно все ближе...((( малеха истории = наивысшее место – 3-е (апрель 1996-го, главный тренер – Олег Романцев), самое низкое – 40-е (декабрь 1998-го, главный тренер – Анатолий Бышовец), начиная с августа 1993 года.
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Serjoga
1464863872
и это еще не предел!
Ответить
iuda
1464865605
После ЧЕ войдет в первую десятку
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zubr252
1464869418
Значит по рейтингу мы должны занят 4 место группе на ЕВРО
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андрей андреев
1464875434
Заголовок:- Слуцкий опустил Россию.
Ответить
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