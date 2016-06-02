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    МЛС. «Филадельфия» победила «Коламбус», «Портленд» одолел «Сан-Хосе»

    Подошли к концу очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. «Филадельфия» одержала волевую победу над «Коламбусом», «Ди Си Юнайтед» дома уступил «Сиэтлу», а «Портленд» с минимальным счетом выиграл у «Сан-Хосе».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Коламбус – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Камара, 14; 1:1 – Понтиус, 21; 2:1 – Ногейра, 57; 3:1 – Герберс, 85; 3:2 – Мартинез, 90+3.

    Ди Си Юнайтед – Сиэтл – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Моррис, 79; 0:2 – Джонс, 83.

    Портленд – Сан-Хосе – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Риджевелл, 11.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 09:32
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