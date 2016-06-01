Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Россия уже вышла на ЧМ-2018, можно расслабиться»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какое внимание он уделяет сборной России, а также подтвердил, что принятие в ФИФА и УЕФА Гибралтара и Косово повлечет за собой перестановки в отборочных группах на ЧМ-2018.

    – Удается смотреть за российским футболом? За матчами нашей сборной, клубов, премьер-лигой?

    – Ваш внутренний чемпионат смотрю очень редко. А вот за российской сборной, конечно же, слежу, ведь она участвует в международных соревнованиях. Если говорить об уровне ее игры, то сейчас ваша команда находится в переходном периоде. Но результаты в отборе на Eвро-2016 были впечатляющими, они показали, что сборная России развивается в правильном направлении, движется вверх. Посмотрим, что покажет ваша команда на чемпионате Европы. Конечно же, у такой большой и великой страны, как ваша, должна быть хорошая футбольная команда.

    – ФИФА и УЕФА принимают в свои ряды Гибралтар и Косово, в связи с этим могут произойти перестановки в отборочных группах на чемпионат мира-2018. Не потеряет ли сборная России в связи с этим свое место?

    – Действительно, принятие Косово и Гибралтара в ряды в ФИФА и УЕФА меняет расстановку по группам. Посмотрим, что получится в конечном итоге. Но так или иначе Россия в следующие два года будет принимать фантастические игры! Это точно! Ваша команда уже вышла на чемпионат мира-2018, поэтому вы можете расслабиться (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 1 июня 2016, 18:52

      И так уже лет 6 как сборная расслабленная,у игроков как курорт..пусть жопы рвут!

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11