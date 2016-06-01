Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пьянич – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич стал приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летний период дозаявок. Как сообщает источник, новый главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью очень хочет видеть боснийца на «Олд Траффорд».

    Повышенный интерес к 26-летнему хавбеку также проявляют «Челси», «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ». Так или иначе, по заявлениям представителей «Ромы», римский клуб не намерен расставаться с игроком.

    В минувшем сезоне Пьянич в 41 матче за «Рому» забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      tier.tnd 1 июня 2016, 17:09

      Это цель, норм будет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11