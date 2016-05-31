Бэйл, Рэмзи и Аллен – в заявке Уэльса на Евро-2016

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн огласил окончательную заявку команды на Евро-2016.
Вратари: Уэйн Хеннеси («Кристал Пэлас»), Данни Уорд («Ливерпуль»), Оуэйн Фон Уильямс («Инвернесс»).
Защитники: Крис Гантер («Рединг»), Джеймс Честер («Вест Бромвич»), Эшли Уильямс, Нил Тэйлор, Джаз Ричардс (все – «Суонси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Джеймс Коллинз («Вест Хэм»).
Полузащитники: Джо Аллен («Ливерпуль»), Джо Лэдли («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Энди Кинг («Лестер»), Дэвид Эдвардс («Вулверхэмптон»), Джонатан Уильямс («Милтон Кинс Донс»), Дэвид Вон («Ноттингем Форест»), Джордж Уильямс («Джиллингем»).
Нападающие: Гарет Бэйл («Реал»), Хэл Робсон-Кану («Рединг»), Сэм Воукс («Бернли»), Саймон Черч («Милтон Кинс Донс»), Дэвид Коттерилл («Бирмингем»).
Напомним, сборная Уэльса на групповом этапе Евро-2016 сыграет с Россией.