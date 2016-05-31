Конте убрал семь человек из заявки Италии на Евро-2016

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте назвал список из 23-х футболистов, которые попали в окончательную заявку команды на Евро-2016.

Из предварительного списка исключены Давиде Астори, Даниэле Ругани, Давиде Дзаппакоста, Марко Бенасси, Джакома Боавентура, Жоржиньо, а также Риккардо Монтоливо, который получил травму.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («ПСЖ»), Федерико Маркетти («Лацио»).

Защитники: Андреа Бардцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, ( все – «Ювентус»), Анджело Огбонна («Вест Хэм»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Маттиа Де Шильо («Милан»).

Полузащитники: Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци (оба – «Рома»), Эммануэле Джаккерини («Болонья»), Тиаго Мотта («ПСЖ»), Марко Пароло, Антонио Кандрева (оба – «Лацио»), Стефано Стураро («Ювентус»).

Нападающие: Эдер («Интер»). Чиро Иммобиле («Торино»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Грациано Пелле («Саутгемптон»), Симоне Дзадза («Ювентус»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»).