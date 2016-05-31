Агент Петреску: «Дан не договаривался о контракте с «Кубанью»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, дал комментарий по поводу появившейся сегодня в СМИ информации о том, что румынский специалист договорился с «Кубанью» о сотрудничестве.

«Петреску не согласовывал условий по контракту с «Кубанью». Российские клубы не делали официальных предложений. На данный момент у Петреску действующее соглашение с китайским клубом, он выполняет условия своего контракта.

Если будет три предложения и одно из них из России, оно будет первым в списке. Неважно, будет это предложение из РФПЛ или ФНЛ. Дан никогда не боялся трудностей. Главное, чтобы это был серьезный проект с решением конкретно поставленных задач. Петреску еще не сказал своего последнего слова и хочет завоевать трофей в России», – прокомментировал Пырнэу.