Конте во вторник назовет окончательную заявку на Евро-2016

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте пообещал определиться с заявкой своей команды на Евро-2016 в ближайшие дни.

«После финального свистка с Шотландией я поблагодарил всех своих игроков. Они доказали, что сборная им небезразлична, но во вторник мне предстоит определиться с заявкой на чемпионат Европы, это будет весьма мучительный выбор. Я хочу заранее поблагодарить всех тех, кто не попадет в заявку, ведь они – потрясающие футболисты, и у них все еще впереди.

В понедельник я встречаюсь с врачом сборной профессором Энрико Кастелаччи. Мы сравним данные, после чего я смогу спокойно принять окончательное решение о заявке», – сказал Конте.

Напомним, что в воскресенье Италия сыграла товарищеский матч с командой Шотландии (1:0).