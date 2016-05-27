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    Березуцкий: «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а соперники были как в Лиге Европы»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал попадание команды в первую «корзину» Лиги чемпионов.

    «Да ладно! Мы теперь что, как «Зенит» будем играть в Лиге Европы? И соперники будут соответствующие? А то «Зенит» вроде бы в Лиге чемпионов, а при этом из года в год встречается с такими командами, что кажется, будто он выступает в турнире намного более низкого уровня. Вот у нас совсем другое дело. Вполне вероятно, что даже сейчас, находясь в первой корзине, мы вполне можем получить очень сложную группу», – заявил Березуцкий.

    Источник: Бобсоккер

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    27.05.2016 22:45
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 28 мая 2016, 10:24

      Да хрен с ними!Время покажет,где чье место...Правительство сменится и Зенит уйдет в тартарары,а ЦСКА владеет мафия,а она бессмертна)

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > Ardenn 28 мая 2016, 16:23

      Если ты посчитал мои слова посылом ненависти,то мне тебя жаль,это была ирония...Дохнут только шакалы,не показывай свое истинное лицо,хоть в Интернете общайся прилично

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 мая 2016, 07:53

      что то вася ссыт и оправдывается раньше времени,ты играй в своё удовольствие(как с ромой) )))

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 28 мая 2016, 05:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      о как оказывается, ну глянем как цска опять обделается

      -4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 28 мая 2016, 04:41

      Заявка на победу! Будем ждать. А я всё равно больше переживаю за Ростсельмаш и Ска-Ростов. удачи всем и... хорошей охоты! С ув

      4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 28 мая 2016, 02:29

      Вася молодец, настоящий подрывник зеньковских пуканов)правильно надо им это напоминать периодически, а то забывают, и в отличие от ЦСКА 1/4 им еще не покорялась, три сезона у них группы лоховские и в 1/8 реалы с бавариями не попадались, но 1/4 им только снится

      3
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      Рейтинг: +18

      aziz96 28 мая 2016, 01:43

      Мёртвый МЮ,Вольсбург без Де Брюйне и ПСВ которого Зенит по 3-0!"У нас совсем другое дело?","Сложная группа?" о чём он?Они даже с ПСВ не справились у которых,кстати тоже ушли Вэйналдумы и Депаи!

      3
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > aziz96 28 мая 2016, 01:49

      напомни, с кем справился зенит?)

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 мая 2016, 00:36

      И ЦСКА, и Зенит должны претендовать на победу в ЛЧ. Уже пора об этом задумываться. Если есть такие мысли, надо побеждать любого. Иначе ЛЧ не взять. На везении единицы выезжают.

      6
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      Рейтинг: +12

      Enable > bset 30 мая 2016, 19:43

      Атлетико выезжает

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      Рейтинг: +127

      талхк 28 мая 2016, 00:18

      по делу кстати говорит.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 мая 2016, 00:11

      хотел ответить жестко,но это и до меня сделали...
      ...желаю ЦСКА лёгкой группы "как в ЛЕ" - но уж если опять обделаетесь - не судите строго мои коменты -"оторвусь" от души...

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      Рейтинг: +517

      kazak1975 28 мая 2016, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этого дебила, видать, Кличко покусал. Такую же ... несёт.

      -6
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > kazak1975 28 мая 2016, 01:59

      ты по ходу на себе знаешь , кого это !

      1
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