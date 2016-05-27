Орлов: «Дзагоева есть кем заменить, это же не Роналду или Месси»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что отсутствие полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на Евро-2016 – роковая потеря для сборной России. Напомним, что хавбека армейцев из-за травмы в составе национальной команды заменил Дмитрий Торбинский.

«Да ладно, рокового ничего не бывает, это же не Роналду и не Месси. Поэтому что тут рокового? Грустно, но при всем уважении к Алану — есть кем заменить. Если бы он был такого же высокого класса, его, наверное, позвали бы в какие-то европейские клубы. Я не вижу, чтобы за ним очередь стояла», – сказал Орлов.