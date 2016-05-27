Дзюба: «На тренировках работаем, потом шутим. Сборная России – не зомби»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы-2016. Напомним, что первый матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 11 июня с англичанами.

«Не до конца еще акклиматизировались. Нормальная рабочая обстановка. На тренировках работаем, потом шутим. До игры еще много дней. Мы не роботы и не зомби. У нас почему-то считают, что мы должны как зомбированные, загруженные ходить.

Англия – фаворит Евро. Начинать с такого сильного соперника хорошо», – отметил Дзюба.