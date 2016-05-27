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    «Барселона» планирует этим летом приобрести Берарди

    Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах футболиста нуждается «Барселона», которая готова приобрести его в ближайшее трансферное окно. Скауты каталонского клуба просматривали 21-летнего форварда на матче 26-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

    Ранее сообщалось, что талантливый игрок заинтересовал «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    В минувшем сезоне Берарди провел в составе «Сассуоло» 29 матчей, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    27.05.2016 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 27 мая 2016, 17:18

      Только попробуйте. Он для Ювентуса.

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