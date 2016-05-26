Система Hawk-Eye впервые будет применена на матчах Кубка Америки

На матчах Кубка Америки-2016 будет использована система автоматического определения взятия ворот.

Система, которая носит название Hawk-Eye, также будет применена на финальном матче Лиги чемпионов и на всех играх Евро-2016 во Франции.

Система Hawk-Eye подразумевает установку семи камер у каждых ворот. Программное обеспечение обрабатывает графическую информацию, отслеживая положение мяча. В случае, если взятие ворот состоялось, в течение одной секунды арбитр получает визуальный и вибросигнал.