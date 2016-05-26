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    В «Рубине» не подтвердили назначение Грасии

    Генеральный директор казанского «Рубина» Ильгиз Фахриев не подтвердил информацию о том, что новым наставником клуба стал испанец Хавьер Грасия.

    «Прокомментировать пока нечего. Как только появится информация, она будет опубликована на официальном сайте», – заявил он.

    Напомним, что сам Грасия уже успел объявить о своем переходе в казанский клуб.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.05.2016 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 26 мая 2016, 10:17

      Я думаю нужно пригласить Станислава Черчесова, а то что он умеет работать это уже не раз доказано в разных командах! Не имейте привычку приглашать иностранного тренера и платить компенсацию другому иностранному клубу,только за то что прервать контракт иностранца с другим клубом-это глупость!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 мая 2016, 09:56

      Рубин без Бердыева не Рубин.

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