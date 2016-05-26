В «Рубине» не подтвердили назначение Грасии

Генеральный директор казанского «Рубина» Ильгиз Фахриев не подтвердил информацию о том, что новым наставником клуба стал испанец Хавьер Грасия.

«Прокомментировать пока нечего. Как только появится информация, она будет опубликована на официальном сайте», – заявил он.

Напомним, что сам Грасия уже успел объявить о своем переходе в казанский клуб.