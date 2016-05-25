Врач сборной России: «Во Францию закажем гречку и шоколад «Аленку»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о питании игроков национальной команды на чемпионате Европы-2016.

«Что закажем во Францию? Точно возьмем с собой гречку и шоколад «Аленку», все остальное можно купить во Франции. Питание будет таким же полноценным и вкусным, как в последние четыре года. Особых изменений не планируется. Под запретом, как всегда, тугоплавкие жиры – например, майонез – и различные снэки.

После матча и Фабио Капелло, и Леонид Слуцкий никогда не запрещают выпить бокал пива. Мы не запрещаем пиво после игр – но не более бокала. Оно может использоваться как восстановитель. А вообще, лучшие восстановители – это сон и хорошее питание», – отметил Безуглов.