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  • Петржела: «Желаю Луческу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Петржела: «Желаю Луческу выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

25 мая 2016, 09:47
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела пожелал успехов новому наставнику петербургской команды Мирче Луческу.

«Вы знаете, перед «Зенитом» меня тоже приглашали в «Шахтер», но в итоге Луческу взяли в Донецк, а меня в Санкт-Петербург!

«Зенит» сделал хороший выбор. Я следил за его работой в «Шахтере», мне нравился футбол, который показывала украинская команда. Луческу – спокойный, рассудительный тренер. За его плечами колоссальный опыт, он знаком со спецификой работы в Восточной Европе. Луческу тренер-победитель, способный поставить «Зениту» яркую, атакующую игру. Желаю ему выиграть Лигу чемпионов!

Болельщики не любят медленный футбол, в который в этом году играл «Зенит». Необходима скорость, скорость и еще раз скорость. А для этого нужны быстрые молодые ребята! Вообще в «Зените» зря думают, что результат сделают дорогие игроки. Это не так! В Чехии есть богатый клуб «Яблонец», имеющий неограниченные финансовые возможности, однако этот сезон команда закончила на восьмом месте. Так и в «Зените»: можно приобрести сильных игроков со всего мира, но из-за отсутствия скорости и преемственности команда не добиться стабильных результатов на внутренней и европейской арене.

Я очень жду, что в составе «Зенита» вновь заиграют молодые питерские мальчики. В Петербурге отличные школы, «Смена» и «Зенит», но проблема в том, что ее выпускники не могут попасть в родную команду. Надеюсь, Луческу будет более внимателен к молодежи», — выступил с заявлением Петржела.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Петржела Властимил
Комментарии (9)
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andr2112
1464159200
Будем ждать и надеяться)
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kotmyshka
1464160663
Одного желания мало, но надежда умирает последней.
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Garrincha58
1464161356
Петржела в очередной раз рассмешил
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Тяп-Ляп.
1464161581
Больше Зинид не пустят к ЛЧ на пушечный выстрел.
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alp
1464174984
Поддерживаю!
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Lenine
1464183376
"В Чехии есть богатый клуб «Яблонец», имеющий неограниченные финансовые возможности, однако этот сезон команда закончила на восьмом месте" ========== В России один богатый клуб вообще вылетел в пердив! :-)
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