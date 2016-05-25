Капелло: «На Евро Италия должна играть по схеме 9-1»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления команды Италии на чемпионате Европы.

«Италия может отлично вступить на этом турнире, даже если Антони Конте будет вынужден искать новые решения из-за отсутствия некоторых игроков.

Игроки «Ювентуса» могут передать остальным свой победный менталитет. Первый матч будет определяющим, к нему нужно подойти в хорошей физической форме.

Италии следует играть по схеме 9-1: должен быть один нападающий, а остальная команда должна тяжело работать и помогать друг другу», – сказал Капелло.