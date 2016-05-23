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    Арустамян: «Луческу хочет получать в «Зените» пять миллионов, Пеллегрини смутило непопадание команды в ЛЧ»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о том, кто может стать новым главным тренером «Зенита».

    – Фабио Капелло действительно в Петербурге?

    – Прямо сейчас – нет. На выходных Капелло был на одном мероприятии в Венеции, а сегодня находится в своем доме в Лондоне. На прошлой неделе Фабио действительно посещал Россию и вел переговоры с руководством «Зенита». Сам клуб пока не определился с новым тренером, скорее всего, выбор падет не на Капелло: есть некоторые разногласия. Пока «Зенит» далек от положительного ответа по Капелло, но если в Питере действительно захотят Фабио, они его получат.

    – Мирча Луческу в «Зените» – это реально?

    – Один источник где-то в начале мая назвал мне фамилию Мирчи Луческу в контексте «Зенита». Честно скажу, я не поверил, поспрашивал других информированных людей и в итоге так и не убедился в том, что Луческу – будущий тренер «Зенита». Я не очень верю в совпадения, поэтому могу признать: человеку, рассказавшему о Луческу, я не поверил зря. Мирча прилетел в Питер – и совсем не на экскурсию. Луческу хоть и покинул «Шахтер», но все еще достаточно занятой человек, и для отпуска в России выбрал бы другое время.

    Поговаривают, что Луческу хочет получать порядка пяти миллионов евро зарплаты. Это большие деньги для «Зенита», но и другие кандидаты просят не меньше. Что хорошо для «Зенита», Луческу попросит недлинный контракт – на два сезона или по схеме 1+1. Впрочем, и Капелло вел разговор о работе на год-два.

    – Луческу в «Зените» – это хорошо или не очень?

    – Когда до меня дошли слухи о Луческу в «Зените», меня смутил еще и возраст тренера. Сейчас Мирче идет 71-й год. Мы привыкли считать, что в футболе возраст – не самое главное, но «Зенит» зарекомендовал себя серьезной командой в плане перспектив и развития. Мне казалось, что в такую повестку 70-летний Луческу не очень укладывается.

    Одна из основных возможных причин – большое количество легионеров (в том числе португалоговорящих), с которыми Луческу привык работать в «Шахтере». Португалоговорящие футболисты «Зенита» должны хорошо принять Луческу. Кроме того, менталитет бывших союзных стран Мирче уже хорошо знаком.

    – Кто, если не Луческу?

    – Мои сомнения насчет Капелло объяснимы. «Зенит» давно определился со списком кандидатов на пост нового тренера. Под номером один в нем всегда шел Мануэль Пеллегрини, контракт с которым, в общем-то, согласован. Насколько мне известно, Пеллегрини взял паузу до конца мая, чтобы тогда уже сказать «Зениту» окончательное «да». Пеллегрини смутило непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов, и из-за этого чилиец запросил еще больше денег.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.05.2016 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 мая 2016, 18:10

      Очень смешно, когда проживающий в Москве Арустамян, рассказывает о том, что происходит в Питере. ОБС!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 23 мая 2016, 18:03

      Опять Питер госбюджет транжирит,,,,когда прекратиться это бляяяяятсво профессиональные клубы не должны жировать за счёт государства

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 17:48

      Да они когда узнают,что Бердыев пришёл в Ростов-в панике.Обычно хотят контракт на 3года,а эти на 1.Знают,1 год,3-5место-вокзал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 мая 2016, 17:37

      народ бедствует а газпром национальное достояние разбазаривает... Сколько лет будет это продолжаться ?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 23 мая 2016, 17:17

      Воры они все,только бабло давай,а как же любовь к спорту?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 16:49

      Команда, как строительство стадиона-- тратят и не считают.
      Вова все спишет и еще наградит за успешное освоение финансов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 23 мая 2016, 16:45

      А сколько Луческа получал в шахтере ??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Barsuk52 23 мая 2016, 17:45

      2вагона угля

      -1
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