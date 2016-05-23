Слуцкий: «Широков – капитан сборной России, который может приносить пользу команде»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу вызова полузащитника ЦСКА Романа Широкова на чемпионат Европы во Францию.

«Широков — капитан национальной команды и человек, который внес большой вклад в выход сборной на Евро. Я уверен, что и сегодня он сможет приносить пользу национальной команде.

В каком качестве? Посмотрим, как кто будет выглядеть, и только после этого будем определять основной состав. У нас есть ещe тренировочные сборы и контрольные матчи. Каждый игрок, который вызван в национальную команду, независимо от того, какое количество времени он будет проводить на футбольном поле, — это важная единица. И каждый вносит свой вклад в те результаты, которые сборная будет показывать», – цитирует Слуцкого «Российская газета».