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    Черчесов: «Если игра есть, а результатов нет, то для меня это не спорт»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне. Российский тренер сумел с первой попытки выиграть чемпионат и Кубок Польши.

    «Футбол нужен не для того, чтобы просто играть, а для того, чтобы выигрывать. Я не говорю, что нужно играть плохо и побеждать — если будешь играть плохо, то ничего не выиграешь. Нужно играть на хорошем уровне. Но если игра есть, а никаких результатов нет, то для меня это не спорт. Над кое-какими деталями можно и нужно работать, но рано или поздно игроки упрутся в свой потолок. У каждого есть определенные границы. И в эти моменты одни футболисты должны помочь другим преодолеть эти границы», — заключил Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2016, 10:24

      Слова чемпиона....

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