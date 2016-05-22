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    Вернблум: «Готов умирать за Слуцкого на поле»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил вклад главного тренера команды Леонида Слуцкого в завоевание золотых медалей чемпионата России.

    «У ЦСКА есть тот самый становой хребет, о котором я говорил раньше. Нашему клубу очень повезло с лидерами. И еще – у нас отличный тренер. Все игроки готовы умирать за него на поле. Скажу честно, для меня лично такая готовность – что-то совсем новое. Впервые в своей карьере испытываю подобные чувства. Знаете, это как в детстве, когда ты очень хочешь сделать так, чтобы отец мог тобою гордиться», — отметил Вернблум.

    Источник: Спортфакт

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    22.05.2016 09:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 мая 2016, 15:44

      Понтус однозначно лучший в этом сезоне в составе ЦСКА...и один из лучших в РФПЛ наряду со Смоловым и Джанаевым... Бердыев просто космос...!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 22 мая 2016, 12:49

      Не, умирать не нужно. Лучше живи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      FanCSKA032 22 мая 2016, 12:49

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 мая 2016, 12:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть слуцкий им очко подготавливает,в ЛЧ опять влетит мячей 20

      -10
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      ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever > narkozanos 22 мая 2016, 14:51

      Мы хотя бы там играем и первые места в чемпионате берём,в отличие от вас,бомжей.

      3
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 22 мая 2016, 11:26

      Значит хорошая атмосфера в команде. Приятно работать с людьми которые за друг друга горой.

      17
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      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 22 мая 2016, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он им какой-то особенный овёс дает что ли...

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