Ловчев: «Опять видим в полузащите сборной России армейскую бригаду»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал состав сборной России на чемпионате Европы 2016 года.

«Других у нас просто нет. Опять видим армейскую бригаду. Но ведь они чемпионы! Так что все по делу. Отдельно выскажусь по Широкову. Наверное, между ним и Слуцким были какие-то внутренние договоренности. Не по ЦСКА, а по сборной. Все-таки Роман переходил из «Спартака» в ЦСКА, в стан ярых конкурентов. Он тренировался, готовился. Он может играть или не играть, но он капитан сборной России. Тем более Слуцкий – молодой тренер, которому еще работать и работать. И когда все увидели бы, что он пригласил Широкова в ЦСКА, говоря, что игрок ему нужен, что он его подготовит для сборной, а сам не взял на на Евро, то такие вещи характеризуют человека. После подобного не многие бы согласились пойти к Слуцкому», — заключил Ловчев.