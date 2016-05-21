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    «МЮ» и «Саутгемптон» – в группе Лиги Европы, «Вест Хэм» – в квалификации

    После завершения финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), окончательно определилась заявка этой страны в еврокубки.

    «Лестер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» начнут свои выступления с группового этапа Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» попробует преодолеть раунд плей-офф квалификации.

    «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» стартуют в групповом этапе Лиги Европы. «Вест Хэм», занявший седьмое место в АПЛ, получил путевку в 3-й раунд квалификации этого турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      Babonk 21 мая 2016, 23:45

      Рад за Вест Хем.Переживал.

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