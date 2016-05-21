ЦСКА и «Лестер» – в первой «корзине» Лиги чемпионов

После завершения чемпионата России практически полностью определился состав первой «корзины» Лиги чемпионов сезона-2016/17, который будет использован при жеребьевке группового этапа.

В первую «корзину» попали чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА: «Барселона» (Испания), «Лестер» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция) и ЦСКА (Россия).

Еще одно место в этой «корзине» займет победитель Лиги чемпионов этого сезона – «Реал» или «Атлетико».