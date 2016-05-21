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ЦСКА и «Лестер» – в первой «корзине» Лиги чемпионов

21 мая 2016, 19:17
10

После завершения чемпионата России практически полностью определился состав первой «корзины» Лиги чемпионов сезона-2016/17, который будет использован при жеребьевке группового этапа.

В первую «корзину» попали чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА: «Барселона» (Испания), «Лестер» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «ПСЖ» (Франция) и ЦСКА (Россия).

Еще одно место в этой «корзине» займет победитель Лиги чемпионов этого сезона – «Реал» или «Атлетико».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Лестер
Комментарии (10)
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dj_saymon
1463848548
Хоть со жребием будет наконец-то коням попроще! А вот Ростову будет очень тяжко, если даже в группу пройдут, потому что в 4 корзине будут..
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Диктор
1463855154
Ну и вылетят сразу же.
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ivanthebest
1463856110
Коням что первая корзина, что вторая, что третья, вообще не принципиально. Всё равно больше 5 жалких очков в группе не наберут...
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1bear
1463859239
ЦСКА желаю удачной группы,и чтобы не плакали их болелы ...ну и выхода в 1/8
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Абу Зейд Небесный
1463895192
Какая разница, в какой корзине они расположены!? Болейте от души за своих, быть может - всё у них получится и мы все будем ими гордиться..
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G1dra
1463926205
главное , что сразу в группе (без стыков)
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