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    «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» определят обладателя Кубка Англии

    21 мая состоится финальный матч Кубка Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а в битве за трофей сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что команды уже встречались в финале. Речь идет о решающем противостоянии турнира в 1990 году, когда «красные дьяволы» взяли верх в переигровке.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +80

      Devil56 21 мая 2016, 19:42

      Кристал изи вин

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