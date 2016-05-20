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  • Агент Широкова: «Роман – лидер сборной России, он обязан поехать на Евро»

Агент Широкова: «Роман – лидер сборной России, он обязан поехать на Евро»

20 мая 2016, 16:03
8

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал информацию о том, что его клиент не попал в заявку сборной России на Евро-2016.

– Какой информацией о месте Романа в заявке обладаете вы и каково ваше видение?

– Мое видение никогда не связано с видением тренеров, потому что в вопросы состава и заявок я никогда не вмешивался. Тренер примет решение взять – возьмет. Примет решение не взять – значит, не возьмет.

– Невключение Романа в заявку станет для него большим ударом?

– Нет, конечно, карьеру из-за этого он не закончит. Но это очень неприятно. Ясно, что ему не наплевать. Большой удар – это когда человек умирает. А Широков не умрет, а продолжит играть в футбол так же хорошо, как он играл.

– Вы рассуждаете довольно спокойно и сдержанно. Я удивлен.

– А я не могу на эту ситуацию влиять! Что могу поменять? Надо паниковать и звонить тренеру, говорить: «Ты что, открой глаза, что делаешь?» К чьему-то сожалению и своему счастью, я не склонен к истерикам. Мне не нравится, когда пишут сплетни, оскорбляют – тогда реакция бывает жесткой. А здесь просто спортивный вопрос, который является исключительно компетенцией тренера. И по моему мнению, видению болельщика, Роман обязан быть в сборной.

– Можете объяснить?

– Могу. Он безоговорочный лидер команды. Ее капитан не только по повязке, он это уже доказывал не раз.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы ЦСКА Широков Роман
Комментарии (8)
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Диктор
1463749862
Молодым надо уступать дорогу.
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baltika415
1463757576
А что этот тихоход хотел?
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Tri
1463761496
Широков сильно сдал. Если хотел играть на евро, нужно на поле было себя проявлять, а он совершенно объективно даже в Цска уступил место в составе. Сиди дома, Рома)))
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Boozman
1463767588
То есть он должен поехать на Евро просто потому, что он Широков? А то, что у него практики мало и что он уже далеко не в лучших кондициях, как несколько лет назад - это пофиг. Ну ясно. Хотя агента и так понять можно, им же только денег нарубить побольше.
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Dobroe Teplo za CSKA
1463786796
Широков - обуза для любой команды!!!! как не прискорбно, но это ФАКТ!!!!!! Рома, уходи
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Dobroe Teplo za CSKA
1463787441
ЦСКА взял Широкова из жалости (((((((( он не кому не нужен, это факт!!!!!! прощай Рома, ты футбольная прости тутка
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Каратель помойников
1463797333
агент никак не уймётся,видимо не доходит,что всё-довыёживалсятвой роман и нах никому не нужен со своими выебонами
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