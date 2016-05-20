Агент Широкова: «Роман – лидер сборной России, он обязан поехать на Евро»

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал информацию о том, что его клиент не попал в заявку сборной России на Евро-2016.

– Какой информацией о месте Романа в заявке обладаете вы и каково ваше видение?

– Мое видение никогда не связано с видением тренеров, потому что в вопросы состава и заявок я никогда не вмешивался. Тренер примет решение взять – возьмет. Примет решение не взять – значит, не возьмет.

– Невключение Романа в заявку станет для него большим ударом?

– Нет, конечно, карьеру из-за этого он не закончит. Но это очень неприятно. Ясно, что ему не наплевать. Большой удар – это когда человек умирает. А Широков не умрет, а продолжит играть в футбол так же хорошо, как он играл.

– Вы рассуждаете довольно спокойно и сдержанно. Я удивлен.

– А я не могу на эту ситуацию влиять! Что могу поменять? Надо паниковать и звонить тренеру, говорить: «Ты что, открой глаза, что делаешь?» К чьему-то сожалению и своему счастью, я не склонен к истерикам. Мне не нравится, когда пишут сплетни, оскорбляют – тогда реакция бывает жесткой. А здесь просто спортивный вопрос, который является исключительно компетенцией тренера. И по моему мнению, видению болельщика, Роман обязан быть в сборной.

– Можете объяснить?

– Могу. Он безоговорочный лидер команды. Ее капитан не только по повязке, он это уже доказывал не раз.