Бекхэм: «Я не был рожден для того, чтобы быть тренером, а вот Зидан – да»

Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм уверен в том, что нынешний наставник мадридцев Зинедин Зидан – тренер от рождения.

«Я не был рожден для того, чтобы быть тренером. А вот Зидан – да. Вполне естественно, что он принял решение пойти по этому пути. "Реалу» сегодня нужна стабильность. Будет здорово, если ему разрешат остаться и сохранить состав. Даже если ему не удастся выиграть Лигу чемпионов, ему нужно предоставить возможность поработать», – заявил англичанин.

Напомним, что под руководством Зидана «Реал» дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.