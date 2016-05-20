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    Журналист: «Жинола в коме, запись в соцсети сделал его агент»

    Французский журналист Жан-Филипп Люстик сообщил, что запись, сделанная на странице экс-игрока сборной Франции Давида Жинола в социальной сети Twitter, принадлежит его агенту. Сам же бывший футболист до сих пор находится в бессознательном состоянии.

    «Он все также находится в коме без движения. Мы все напряжены», – сказал Люстик.

    Напомним, сегодня Жинола перенес остановку сердца во время игры в футбол на турнире по гольфу в Ницце. Чуть позже на его странице в Twitter появилась запись, высмеивающая тех. кто проголосовал за проведение ЧМ-2022 в Катаре.

    Источник: L' Equipe

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    20.05.2016 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus 20 мая 2016, 06:00

      А как он пароль узнал???

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