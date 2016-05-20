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    Хамес предпочел Кубок Америки выступлению на Олимпиаде

    Хавбек «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес предпочел выступлению на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро участие в Кубке Америки. Об этом сообщил президент национальной футбольной федерации Рамон Хесурун.

    «Между Хамесом и тренерским штабом сборной состоялась частная беседа. Решили, что он примет участие в Кубке Америки. Его стоит понять: тяжело играть на двух турнирах в столь короткий промежуток времени», – сказал Хесурун.

    Напомним, что в ОИ-2016 не также не примут участия нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси. А вот нападающий сине-гранатовых и сборной Бразилии Неймар наоборот сделал выбор в пользу домашней Олимпиады.

    Источник: Goal.com

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    20.05.2016 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 мая 2016, 20:24

      Хамес предпочел сестре Оспины русскую модель))

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