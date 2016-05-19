Жинола: «Кто там голосовал за проведение ЧМ в Катаре? Прекрасная идея»

Экс-полузащитник «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и сборной Франции Давид Жинола, переживший сегодня остановку сердца, рассказал, как чувствует себя в настоящий момент.

«Футбольный матч в полуденный зной – не слишком умно. Сейчас я в больнице, нужно сделать кое-какие тесты. Кто там голосовал за проведение чемпионата мира в Катаре летом? Прекрасная идея», – написал Жинола на своей странице в Twitter.