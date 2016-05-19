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    Жинола: «Кто там голосовал за проведение ЧМ в Катаре? Прекрасная идея»

    Экс-полузащитник «ПСЖ», «Тоттенхэма», «Астон Виллы» и сборной Франции Давид Жинола, переживший сегодня остановку сердца, рассказал, как чувствует себя в настоящий момент.

    «Футбольный матч в полуденный зной – не слишком умно. Сейчас я в больнице, нужно сделать кое-какие тесты. Кто там голосовал за проведение чемпионата мира в Катаре летом? Прекрасная идея», – написал Жинола на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    19.05.2016 23:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      Venya88 20 мая 2016, 07:20

      Так на зиму вроде перенесут ,по моему на ноябрь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Аликерич 19 мая 2016, 23:57

      Уважаемые гуглопереводчики - после фразы "Кто голосовал за чемпионат мира в Катаре?" никакого "прекрасная идея" нет, язык выучите прежде чем переводить.

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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > Аликерич 28 мая 2016, 17:57

      Ты бы весь текст прочитал- потом умничал!

      0
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