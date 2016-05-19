Бонуччи и Хедира не сыграют в финале Кубка Италии

Стал известен состав «Ювентуса», который имеет шансы сыграть против «Милана» в финале Кубка Италии. В него вошли следующие игроки:

Вратари – Буффон, Рубиньо и Нето,

Защитники – Кьеллини, Бардзальи, Эвра, Сандро, Ругани и Лихтштайнер,

Полузащитники – Перейра, Стураро, Лемина, Асамоа, Падоин, Куадрадо, Погба и Эрнанес,

Нападающие – Дзадза, Мората, Манджукич и Дибала.

Известно, что в финале не сыграют дисквалифицированный защитник Леонардо Бонуччи, а также полузащитник Сами Хедира, который не успел восстановиться от травмы.