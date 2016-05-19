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    Якини возглавил «Удинезе»

    Итальянский специалист Джузеппе Якини стал новым главным тренером «Удинезе». 52-летний тренер поставил подпись под контрактом, который рассчитан на два ближайших сезона. До этого Якини работал в «Палермо». В «Удинезе» он сменил Луиджи де Канио, который возглавил клуб по ходу сезона, выполнил задачу сохранить место в Серии А, но руководство приняло решение не продлевать с ним контракт.

    Вместе с Якини в тренерский штаб «Удинезе» войдут помощник главного тренера Джузеппе Карильо и тренер по физподготовке Фабрицио Тафани.

    Источник: ФК «Удинезе»

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    19.05.2016 14:30
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