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Шейдаев: «Переговоры с «Зенитом» идут»

19 мая 2016, 10:05
2

Воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступавший во второй части сезона в ФНЛ за «Зенит-2», рассказал о своих планах на будущее.

– Осенью вы участвовали в тренировочном процессе «Рубина», весной играли за «Зенит-2» в ФНЛ. Какой период больше пошел вам на пользу?

– Конечно, в «Зените», это даже не обсуждается. В «Рубине» ничего нового я не узнал.

– То есть можно сказать, что это был неудачный опыт?

– Нет. Не жалею о времени, проведенном в Казани. «Рубин» – команда премьер-лиги, я готовился к матчам Лиги Европы, то есть в любом случае развивался как футболист.

– Вы были вызваны на полуфинальный матч Кубка России с «Амкаром». Была ли предварительная беседа с Виллаш-Боашем, или просто поставили в известность, что полетите Пермь?

– Вот именно так и было, как вы сказали (улыбается). Эмоции от игры? Самые позитивные! Очень интересно было наблюдать за серией пенальти. И очень радовался, что выиграли!

– Таким образом, вас можно считать обладателем Кубка России!

– Да? Это круто!

– Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Что будет дальше?

– Честно, не знаю. Переговоры с «Зенитом» идут, но пока не могу сказать, чем они закончатся. Варианты есть.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Шейдаев Рамиль
Комментарии (2)
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Виталий1
1463651184
Раньше у Зенита хорошо получалось растить таланты из молодёжи. Сейчас это в прошлом. Поэтому есть смысл отдать Шейдаева бесплатно а ЦСКА, а через года два, когда там из него звезду сделают купить обратно лямов за 15. По крайней мере такой я вижу нынешнюю стратегию Зенита.
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