Шейдаев: «Переговоры с «Зенитом» идут»

Воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступавший во второй части сезона в ФНЛ за «Зенит-2», рассказал о своих планах на будущее.

– Осенью вы участвовали в тренировочном процессе «Рубина», весной играли за «Зенит-2» в ФНЛ. Какой период больше пошел вам на пользу?

– Конечно, в «Зените», это даже не обсуждается. В «Рубине» ничего нового я не узнал.

– То есть можно сказать, что это был неудачный опыт?

– Нет. Не жалею о времени, проведенном в Казани. «Рубин» – команда премьер-лиги, я готовился к матчам Лиги Европы, то есть в любом случае развивался как футболист.

– Вы были вызваны на полуфинальный матч Кубка России с «Амкаром». Была ли предварительная беседа с Виллаш-Боашем, или просто поставили в известность, что полетите Пермь?

– Вот именно так и было, как вы сказали (улыбается). Эмоции от игры? Самые позитивные! Очень интересно было наблюдать за серией пенальти. И очень радовался, что выиграли!

– Таким образом, вас можно считать обладателем Кубка России!

– Да? Это круто!

– Летом у вас заканчивается контракт с «Зенитом». Что будет дальше?

– Честно, не знаю. Переговоры с «Зенитом» идут, но пока не могу сказать, чем они закончатся. Варианты есть.